Folgen des Felssturzes – Was es mit dem neuen Absperrgitter am Uetliberg auf sich hat Weil sich mächtige Gesteinsbrocken lösten, ist ein Bereich unterhalb des Uto-Kulms nicht mehr zugänglich. Bei der Massnahme geht es aber um mehr als Sicherheit. Tina Fassbind

Happiger Haufen: Im Januar 2020 haben sich diese Brocken aus dem Berg gelöst – unmittelbar neben dem Wanderweg zum Uetliberg-Gipfel. Foto: zVg

Es sieht beinahe so aus, als würde an der neuerdings umzäunten Stelle unterhalb des Uto-Kulm etwas Kostbares gelagert. In gewisser Weise stimmt das auch: Hinter dem Maschendraht befindet sich eine Gesteinsart, die als «geologisch-geomorphologisches Schutzobjekt» im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) aufgeführt ist.