Klima-Guerilla-Aktion in Zürich – Was es mit den weissen Kinderwagen auf sich hat In der Stadt stehen mehr als ein Dutzend weiss bemalte Kinderwagen herum. Die radikale Bewegung Extinction Rebellion will so Menschen gegen die Klimakrise mobilisieren. Ev Manz

Der leere Kinderwagen am Laternenpfahl im Landenbergpark soll aufrütteln und zum Handeln anregen,. Foto: Dominique Meienberg

Verlassen und angekettet an einen Laternenpfahl steht ein leerer Kinderwagen seit einigen Tagen am Rande des Landenbergparks. Sein liederlich angebrachter weisser Anstrich macht deutlich, dass das Gefährt nicht sorglos zum Entsorgen da parkiert wurde. Es soll gesehen, nicht übersehen werden. Beim Nähertreten wird klar: Wahre Kunst soll es sein. Ein kleines Schild auf der Fussablage weist darauf hin, dass die Installation nach drei Tagen wieder abgeräumt wird. Geht es um Abfall? Um vernachlässigte Kinder oder zu viele Kinder in der Stadt? Oder haben die weissen Kinderwagen etwas mit den weissen Velos zu tun, die immer wieder an verunglückte Velofahrer erinnern?