Zürcher Rassismus-Diskussion – Was es mit der Hausbezeichnung «Mohr» auf sich hat Die heute umstrittene Bezeichnung «Mohr» hatte im mittelalterlichen Zürich eine schillernde Bedeutung. Und auch einen Bezug zu den Stadtheiligen. Hélène Arnet



Neumarkt 22, Haus «Zum kleinen Mohren»: Die Malerei an diesem Privathaus in der Zürcher Altstadt zeigt einen Schwarzen mit Speer und Bretzel. Foto: Sabina Bobst

In goldenen Buchstaben steht es auf dem Türsturz an der Niederdorfstrasse 29: «Haus zum Mohrentanz». Etwas weiter entfernt, am Neumarkt 13, ist der Schriftzug «Haus zum Mohren» eingraviert. Noch steht es da, noch ist es eingraviert.

Die Stadt Zürich hat entschieden, dass diese Bezeichnungen, die einst die Funktion der Hausnummern hatten, bei ihren Liegenschaften entfernt werden sollen, da sie heute als rassistisch empfunden würden. (Mehr dazu lesen Sie hier.) Das traditionelle Café Mohrenkopf an der Niederdorfstrasse hat seinen Namen auf Geheiss der Stadt bereits vor gut einem Jahr geändert. Es heisst jetzt «Frisk Fisk».