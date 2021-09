Aufgefallen bei FCZ - Servette – Er gibt das Plagiat unverhohlen zu Beim 2:2 trifft Ante Coric sehenswert, derweil übt sich ein FCZ-Mann als Good und Bad Cop in Personalunion. Christian Zürcher

Traumdebüt: Ante Coric trifft in seinem ersten Meisterschaftsspiel für den FCZ. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Ante Coric – was für ein Freistoss!

Es ist eine tollkühne Flugbahn, die der Ball nimmt. Aus 23 Metern abgeschossen, steigt er in die Höhe, mit leichtem Seitwärtsdrall und viel Zug, dann schlägt er hoch im Winkel ein, nahe am Pfosten, ziemlich unhaltbar. Ein unverschämt schönes Tor ist Ante Coric in seinem ersten Ligaspiel für den FCZ gelungen. Es ist das 2:1 und die Wende gegen Servette, einen Moment lang ist Coric der Matchwinner (hier geht es zum Spielbericht).

Gewöhnlich schiesst beim FCZ diese Freistösse Antonio Marchesano, der Tessiner hat in dieser Saison bereits viermal per stehenden Ball getroffen. Weil er aber verletzt fehlt, darf Coric schiessen – und kopiert. Der Serbe gibt dann nach der Partie sein Plagiat unverhohlen zu, er habe bei Antonio Marchesano abgeschaut. «Künftig wird derjenige schiessen, der sich besser fühlt.»