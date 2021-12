Restaurants, Bars, Take-aways – Was für ein Jahrgang! Das sind die besten Zürcher Neueröffnungen des Jahres Bier bei der Europaallee, Süsses in Albisrieden, Veganes im Kreis 5: 2021 wurden auffallend viele und vielfältige Lokale eröffnet. Unsere getesteten Favoriten in der Übersicht. Claudia Schmid

Brauen vor Ort: Das grosse Bierwerk mit Bar bei der Europaallee befeuert den Craft-Beer-Trend der Stadt. Foto: Urs Jaudas

Das Zürcher Gastrojahr 2021 wird in Erinnerung bleiben: Durch die Schliessung der Betriebe Anfang Jahr und verschobene Starts kam es in der zweiten Jahreshälfte zu einem regelrechten Eröffnungsboom. Gleichzeitig folgten zahlreiche Wechsel von Pächterinnen und Pächtern, was für weitere Erneuerungen sorgte. Neue Projekte wie das Zollhaus oder The Bridge sorgten gleich für mehrere gastronomische Neuheiten. Hier unsere Favoriten in der alphabetischen Übersicht.

Ama (Pasticceria)

Ein Paradies für Schleckmäuler: Die neue Pasticceria in Albisrieden. Foto: Andrea Zahler

Dieser «Sprüngli der Italiener» ist ein Geheimtipp, zumal er sich in Albisrieden befindet – einer Gegend, die gastronomisch nicht sehr entwickelt ist. Das familienfreundliche Lokal, gegründet von der Italo-Glarnerin Patrizia Hersche-Zaccaria, ist Pasticceria, Gelateria und Café in einem. Sitzplätze laden ein, eins von den vielen Panini oder eine der süssen Gebäckspezialitäten zu geniessen. Etwa ein Pasticciotto, eine Spezialität aus Lecce, die mit verschiedenen Cremen gefüllt ist. Die Glacen werden vor Ort produziert.