Bunte Europameisterschaften – Was für ein Salat! Die European Championships in München haben der Schweiz viele Medaillen beschert, doch nicht nur sportliche Erfolge sind erinnerungswürdig: Der Blick auf Nebensächlichkeiten. Pia Wertheimer

Furchteinflössend: Die bösen Blicke der Sprinterinnen

Das nennt sich psychologische Kriegsführung: Sprintweltmeisterin Emma Hinze aus Deutschland pflegt ihre Gegnerinnen vor dem Start zu fixieren. Diesen beinahe dramatischen Augenblick erleben die Zuschauer auch an der Europameisterschaft in München. Hinzes Kontrahentin, die Französin Mathilde Gros, lässt sich von diesem Gehabe jedoch nicht einschüchtern – und starrt zurück. Wenn Blicke töten könnten, wären die beiden Bahnradsportlerinnen wohl beide auf der Stelle umgefallen. Abseits des Holzovals ist die Atmosphäre zwischen den beiden die Fahrerinnen glücklicherweise friedlich.

Hollywoodreif: Der Sololauf des Zehnkämpfers

Hollywood hätte es nicht besser machen können. Der allerletzte Wettkampf des deutschen Zehnkämpfers Arthur Abele mutierte zu einem regelrechten Drama. Die Richter disqualifizieren den Titelverteidiger wegen eines Fehlstarts im Hürdenlauf. Abele ist fassungslos. Der deutsche Leichtathletikverband legt sofort Rekurs ein – der gutgeheissen wird. Nur ist der Lauf der Zehnkämpfer zu diesem Zeitpunkt bereits Geschichte. Deshalb werden die Hürden zwei Stunden später erneut aufgestellt. Für einen einzigen Mann. Und so kommt Arthur Abele am Ende seiner Karriere zu einem Solo-Lauf. Das heimische Publikum steht ihm zu Ehren auf, jubelt. Hemmungslos bricht der 36-Jährige im Ziel in Tränen aus.

Nachhaltig: Keine Blumen, dafür salatartige Setzlinge

Die Organisatoren der EM haben an die Natur gedacht, als sie beschlossen, den Medaillengewinnern bei den Siegerehrungen keine Blumensträusse in die Hand zu drücken. Setzlinge leben meist länger als Schnittblumen. Daran müssen sich die Sportler wohl gewöhnen, denn die Pflänzchen – die in manchen Fällen aussehen wie Salatsetzlinge – lassen etliche ein wenig ratlos aus der Wäsche gucken. Der Heimtransport des Gewächses dürfte für viele Athletinnen und Athleten umständlich oder gar unmöglich sein (etwa wegen Bestimmungen im Luftverkehr). Deshalb werden die grünen Trophäen später in den neu angelegten «Garten der Champions» im Olympiapark in München eingepflanzt.

Die Bronzemedaille kriegt einen Ehrenplatz, aber nimmt Ditaji Kambundji auch das Grünzeug mit nach Hause? Bild: Matthias Hangst (Getty Images)

Beängstigend: Die kurze Radbahn

Gleich mehrere schwere Stürze, in die viele Fahrer verwickelt sind, ereignen sich auf der Radrennbahn. Bei der Holzkonstruktion handelt es sich um ein Provisorium (das man übrigens kaufen kann). Sie ist 200 Meter lang und damit 50 Meter kürzer als die meisten Radrennbahnen. Das erhöht die Kräfte, die in den engeren Kurven auf die Fahrerinnen und Fahrer wirken, was viele offensichtlich nicht gewohnt sind. Der Erbauer der Bahn gerät deshalb in die Kritik, lässt diese aber nicht gelten. Die Vorgaben mache der internationale Radverband, und die habe er erfüllt. Zudem stehe eine ähnliche Bahn auch am Hauptsitz des Radverbandes in Aigle.

Bahnfahren ist nichts für Mimosen, doch die Bahn von München hat keinen guten Ruf. Foto: Keystone

Dennoch beeinflussen die vielen Stürze die Teilnehmerfelder. So sollen die Niederländer ihre Fahrerinnen und Fahrer nicht an alle geplanten Wettkämpfe geschickt haben. Auch Emma Hinze, eine der erfolgreichsten Bahnfahrerinnen dieser EM, verzichtet nach ihren drei Goldmedaillen im Teamsprint, Sprint und Zeitfahren auf ihren Start in der Disziplin Keirin – unter anderem, weil sie mit Blick auf die baldige Weltmeisterschaft keinen Sturz riskieren wollte.

Menschlich: Der Sieger der Herzen

An Europameisterschaften geht es um Medaillen, Rekorde und persönliche Bestleistungen. Sport kann allerdings noch mehr. Das demonstriert Nahuel Carabana aus Andorra auf eindrückliche Weise. Der Steeple-Läufer beobachtet während des 3000-Meter-Wettkampfs, wie Konkurrent Axel Vang Christensen an einem Hindernis anschlägt und stürzt. «Etwas in mir sagte, ich muss ihm helfen und ihn wegbringen, bevor die anderen Läufer wiederkommen. Er schien nicht aufstehen zu können und die anderen wären wohl über ihn hinweggelaufen», sagte der 22-Jährige später im Interview.

Carabana fackelt nicht lange, kehrt um und zieht den Dänen von der Bahn, um dann sein Rennen fertig zu laufen. Er überquert eine halbe Minute nach den anderen die Ziellinie, dafür von tosendem Applaus begleitet. Mit dieser Geste hätte sich der Andorraner den Finaleinzug mehr als verdient, dieser blieb ihm aber verwehrt.

Top gestylt: Die Ventilatorfrisur

«Zwischenstopp München, es ist ziemlich windig, perfekter Sitz», der Werbeslogan eines Haarsprays aus den 1990er-Jahren passt hervorragend zu den Bildern von Diskuswerfer Daniel Stahl. Während er auf seinen Einsatz wartet, hält sich der Schwede einen rosaroten Ventilator vors Gesicht – dieser kann seiner Frisur nichts anhaben.

Beschützend: Die Schirmherrin des Schweizer Sports

Hier sind beide unter dem «Dach», doch zuweilen steht Sportministerin Viola Amherd im Regen, damit Jolanda Neff trocken bleibt. Foto: Twitter @Violapamherd

Vor dem Start der Cross-Country-Frauen giesst es in Strömen, weshalb jeder Sportlerin ein Helfer oder eine Helferin einen grossen Schirm hochhält. Normal ist also, wenn die Frauen unter den Schirmen die Berühmtheiten sind. So klar ist dies bei den Schweizerinnen indes nicht: Hinter der hochgewachsenen Jolanda Neff steht nämlich Bundesrätin Viola Amherd. In königsblauer Outdoorjacke schützt die Magistratin die Mountainbikerin vor dem Schauer und steht dafür zuweilen selbst im strömenden Regen, wie es sich für eine Schirmherrin des Schweizer Sports gehört!

Cool: Der italienische Macho

Seine Show vor dem letzten Einsatz lässt keine Zweifel offen: Jetzt kommt der Grösste, der Beste! Der italienische Kugelstösser Nick Ponzio zeigt bei seiner Präsentation laszive Hüftschwünge, schickt Handküsse ins Publikum und streicht sich in Machomanier die Haare aus dem Gesicht. Im Wettkampf reicht es dann knapp nicht für eine Medaille – so bleibt es Ponzios Geheimnis, welche Show er bei einem Sieg gezeigt hätte. So oder so: Der Italiener ist und bleibt nach diesem Auftritt als der Coolste der Spiele in Erinnerung.

Abgefahren: Der Wheelie-Mann

Eigentlich sind an diesem Tag die Marathonläufer die Attraktion in Münchens Strassen. Doch ein junger Mann auf einem E-Bike macht den Langstrecklern Konkurrenz – auf einigen Hundert Metern stiehlt er ihnen gar die Show. Er hebt das Vorderrad und fährt auf dem Hinterrrad neben den Spitzenläufern her. Wie lange er den sogenannten Wheelie hält, ist nicht überliefert.

Apropos: Der Schweizer Manuel Scheidegger stellte 2020 auf einer Leichtathletikbahn im bernischen Gümligen einen neuen Stundenweltrekord im Wheelie-Fahren auf. Er schaffte in einer Stunde 30,95 Kilometer auf dem Hinterrad.

Aufgelaufen: Nimm das!

Maskottchen sind süss, drollig und zum Knuddeln – auch das Eichhörnchen Gfreidi, die Kreation für die EM in München. Gfreidi ist aber auch hart im Nehmen, zumindest bei seinem Rencontre mit Kugelstösser Armin Sinancevic. Als das Maskottchen den Serben auf seiner Ehrenrunde spasseshalber anrempelt, hält der Kraftprotz dagegen – und schickt den Nager zu Boden. Der Vorfall bleibt glücklicherweise ohne gesundheitliche Folgen für Mensch und «Tier». Übrigens heisst die «Mama» von Gfreidi Stephanie, ist acht Jahre alt und wohnt in Nürnberg. Sie hat anlässlich eines Wettbewerbs eine Zeichnung des Eichhörnchens in bayrischer Tracht eingereicht und gewonnen.

