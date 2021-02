Ein Abend an Zürichs «Trendmeile» – Was für eine grossartige Stadt! Schäumende Liebe für ein Bier, Schach als neues Winterschwimmen, eine Take-away-Mania, ein bisschen Faber: alles zu erleben bei einem Spaziergang vom Bullinger- zum Idaplatz. Thomas Wyss (Text) , Dominique Meienberg (Fotos)

Happy Hippie Friday: Das vergnügte «Sit-in» auf dem Bullingerplatz kurz nach halb sieben Uhr.

Ganz am Schluss, wir befinden uns schon auf dem Heimweg, hört man aus einem offenen Balkonfenster einen Kinderchor singen, hell und klar, wieder und wieder: «Hold on, if love is the answer, you're home.» Es ist die letzte Minute des «Epilogue» von Daft Punk, mit diesem ultimativen Video hat das bekannte französische Elektro-Duo vor wenigen Tagen seine Auflösung kommuniziert.

Es ist, zumindest durch eine leicht verklärte Brille betrachtet, aber auch das Motto dieses Freitagabends: Auf unserem Spaziergang vom Bullinger- über den Brupbacher- zum Idaplatz scheint Liebe (in Form von Freundschaft, Fröhlichkeit, Mitgefühl, Respekt, Spass und einigem mehr) tatsächlich die vorherrschende Antwort zu sein; sogar die Polizei, die ab und zu vorbeifährt, lächelt aus dem Kastenwagen heraus.