Neue Medikamente in Sicht – Was gegen Migräne hilft In einer grossen Übersichtsarbeit haben Forscher untersucht, welche Medikamente die Schmerzen bei Migräneattacken am besten lindern. Alexandra Bröhm

In den USA sind bereits neue Medikamente gegen die Migräne zugelassen. Foto: Jim Erickson (Plainpicture)

Rund eine Million Menschen leiden in der Schweiz an Migräne, schätzen Experten. Weltweit sind 14,5 Prozent der Bevölkerung betroffen, wie es in der jährlich erscheinenden «Global Burden of Disease Study» von 2019 heisst. Pochende Kopfschmerzen, Übelkeit, Sehstörungen, Lichtempfindlichkeit, Konzentrationsschwächen – die Liste der Symptome ist lang.

Eine neue Metaanalyse, die diese Woche im Fachmagazin «Jama» erschienen ist, untersucht nun die Wirksamkeit möglicher Behandlungen. Früher als hysterisches Leiden abgetan, weiss man heute, dass Migräne eine Hirnkrankheit ist. Sie lässt sich nicht heilen, aber mit unterschiedlichen Medikamenten und vorbeugenden Massnahmen therapieren. Zudem gibt es eine neue Klasse an Medikamenten, die in den USA schon auf dem Markt, in der Schweiz aber noch nicht zugelassen sind.