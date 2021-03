Mysteriöses Verschwinden in der Arktis – Was geschah auf der Reise ins Packeis? Kanadische Wissenschaftler und eine BBC-Serie widmen sich momentan dem Schicksal des Polarforschers John Franklin und seiner Crew – die Männer suchten nach der legendären Nordwestpassage und verschwanden spurlos. Alexandra Bröhm

Ein Bild aus der TV-Serie «The Terror». Die Männer versuchen, das Schiff aus dem Packeis zu befreien. Foto: BBC/AMC Film Holdings LLC/Aidan Monaghan

Sie hatten Vorräte für drei Jahre an Bord. Kein Grund zur Sorge also, dachten viele. Doch niemand ahnte, dass sich das als fatale Fehleinschätzung herausstellen sollte. Der britische Seefahrer Sir John Franklin brach im Mai 1845 mit einer Crew von 129 Männern auf, um nördlich von Kanada eine Route vom Atlantik in den Pazifik – die legendäre Nordwestpassage – zu finden. Noch keinem war das zuvor gelungen.

Aufbruch ins Ungewisse

Franklin war ein erfahrener Seefahrer und hatte schon zwei Arktisexpeditionen hinter sich. Mit 59 Jahren hielten ihn einige allerdings für zu alt, um dieses strapaziöse Unterfangen zu leiten. Bis Grönland lief alles nach Plan. Die Crew schickte im Juli 1845 noch einmal Briefe nach Hause, auch Franklin schrieb seiner Frau «Mach dir keine Sorgen, es ist gut möglich, dass wir zwei Winter fort sein werden.» Die grösste Gefahr drohte vom Packeis, das damals an gewissen Stellen selbst im Sommer undurchdringlich blieb.