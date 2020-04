Beunruhigende News aus Asien

Patrick Mathys vom BAG hat das Wort. Die Fallzallen nehmen weltweit zu, 2,4 Millionen Erkrankungen und 165'000 Todesfälle seien zu beklagen. Hotspot sei die USA, die Fallzahlen nähmen dort weiterhin stark zu. Auch in Europa nehmen die Fälle zu, die Geschwindigkeit nehme aber ab. In Russland steigt die Fallzahl beängstigend an, bei den Nachbarländern Frankreich, Deutschland Italien seien die Zahlen unterschiedlich. Beunruhigend ist, dass auch die Anzahl Fälle in Singapur wieder steil anziehe, dort werde die Schraube sicher angezogen. Auch in Japan würden die Fälle zunehmen.