Zwischenfälle mit Vierbeinern – Was gilt, wenn Hunde zubeissen? Letzte Woche sorgte ein Gerichtsfall zu einer schweren Hundeattacke für Schlagzeilen. Wer haftet bei Zwischenfällen? Und was passiert mit dem Hund? Die wichtigsten Antworten. Bernhard Kislig

Kommt es nach einem Hundeangriff zu einer Verletzung, so muss diese gemeldet werden. Foto: Anake Seenadee (Getty Images)

Der Rottweiler Ballak soll fünf Personen angegriffen haben – im Herbst 2019 kam es zu einer besonders brutalen Attacke gegen eine Rentnerin: Der angeleinte Hund riss sich los und fiel die zierliche Frau von hinten an. Sie verlor das Bewusstsein und wurde ins Gesicht, in Arme und Rücken gebissen. Die Halterin kümmerte sich nicht um die schwer verletzte Frau und verliess den Tatort mit dem Hund. In den vergangenen Tagen ging es an der Gerichtsverhandlung um schwere Körperverletzung und Tierquälerei. Der Prozess wurde vertagt.