Festival «Blickfelder» – Was heisst Familie, wie geht Abschied, und wer wollen wir sein? Das Festival «Blickfelder» bringt Künste wie Theater, Tanz, Musik und andere Themen Kindern und Jugendlichen näher. Wir fragten die Veranstalter nach fünf Tipps. Jean-Marc Nia

Der Regenbogen dürfte kein Zufall sein. Bei «Nicht alle Eltern sind Pinguine» geht es ums Hinterfragen des gängigen Familienmodells Vater, Mutter, Kind. Foto: Kat Berger

Rund vierzig Programmpunkte weist die diesjährige Ausgabe des Festivals «Blickfelder» auf, das vom Donnerstag, 9., bis zum Sonntag, 19. Juni, an verschiedenen Orten in der Stadt stattfindet. Der Turbinenplatz ist das Festival- und Begegnungszentrum während der elf Tage, mit dabei sind aber zum Beispiel auch das Schauspielhaus, das Tanzhaus oder das GZ Buchegg. Nationale und internationale Produktionen werden gezeigt, Musik, Filme, Tanz und Theater. Kleinkinder bis hin zu Jugendlichen sollen mit dem Festival an die verschiedenen Künste herangeführt werden.