Gut gebrüllt im Kantonsrat – Was hilft denn wirklich gegen Randale im Stadion? Es fehlt an unverbrauchten Ansätzen, wie man der Gewalt an Fussballspielen begegnen könnte. Darum haben wir uns hilfesuchend an die Fussballfans im Kantonsrat gewandt. Marius Huber

Es gab mal eine Zeit, da wagten sich die Zürcher Behörden ernsthaft an unerhörte Ideen, wenn es mal chlöpfte. Sie testeten zum Beispiel ungefährliche Pyro-Alternativen fürs Fussballstadion, damit es in den Fankurven keine Verletzten mehr gibt. Lang ists her. Heute herrscht eine Woche nach den Fanausschreitungen beim Zürcher Derby mal wieder das übliche Kopf-an-Kopf-Rennen: Empörung, Ignoranz und Gleichgültigkeit machen den Pokal für die abgelutschteste Reaktion unter sich aus. Und am Ende bleibt alles beim Alten, weil nichts etwas taugt.

Warum hat stattdessen nie jemand erwogen, den überdrehten Kampf der beiden Fanlager um die Alleinherrschaft in Zürich mit den eigenen Mitteln auszukontern? Jedes Mal, wenn eine Seite sich einen Ausraster leistet, wird die ganze Stadt einen Tag lang mit den Fahnen der Gegenseite geschmückt: Festbeflaggung wie am Sechseläuten, von Amtes wegen. Ein verrückter Vorschlag, klar, aber wenigstens ein unverbrauchter. Weil es wahrscheinlich noch etwas bessere gibt, haben wir die fussballbegeisterten Kantonsrätinnen und Kantonsräte zum Brainstorming eingeladen. Vorgabe: lieber eine unausgegorene Idee als gar nicht mehr nachdenken.