Super League live: GC – Lugano – GC vergibt Chance in der Startphase – weiter 0:0

Rückblick auf den Skandal

Gut einen Monat ist es her, da ereignete sich im Letzigrund das, was als der vorerst letzte Skandal des Schweizer Fussballs gilt: Rund 75 Fans des FC Zürich verschafften sich Zugang zur Leichtathletik-Bahn und warfen brennende Fackeln in den GC-Sektor. Die Zürcher Südkurve wird als Strafe in den nächsten zwei Derbys geschlossen bleiben, beide Clubs müssen eine Busse von 20'000 Franken begleichen. Unser Fussballredaktor Marcel Rohner hat die Einzelheiten dazu.