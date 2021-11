Super League live: Luzern – Basel – Cabral trifft – Basel führt nach drei Minuten 1:0

In Celestinis Stube

Jetzt, da Palacios seinen Weitschuss daneben setzt, haben wir Zeit, uns vorzustellen, was gerade beim entlassenen Fabio Celestini in der Stube abgeht. Vielleicht schaut er sich das Spiel absichtlich nicht an. Aber wenn er es sich anschaut, wären wir bei diesem frühen Gegentor gerne in seine Stube gewesen, um seiner Reaktion zu lauschen. Viel besser als unter ihm sieht das jedenfalls noch nicht aus bei Luzern. Basel ist die alles bestimmende Mannschaft dieses Spiels.