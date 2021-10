Super League live: St. Gallen – YB – Faivre erzielt ein Eigentor – St. Gallen führt 2:0

3' Der Routinier im Tor

Im Tor des Meisters steht also wieder einmal Guillaume Faivre, der 35-jährige mit Helm. Gerade berührt er den Ball zum ersten Mal, er spediert ihn weit in die gegnerische Hälfte. In letzter Sekunde ist Faivre nach Muskelproblemen fit geworden. Sonst wäre YB hier und heute mit einem Teenager im Tor ins Spiel gegangen. Faivre bestreitet seine 14. Partie für YB. Und am Dienstag dürfte er in Villareal zu seiner Champions-League-Premiere kommen.