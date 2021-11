Analyse zum Black Friday – Was in Wahrheit hinter den «Top Deals» steckt

Protokoll des Scheiterns – Was in Wahrheit hinter den «Top Deals» steckt Unser Autor hat in den letzten Jahren redlich versucht, sich von der Black-Friday-Euphorie anstecken zu lassen. Ein Selbsterfahrungsbericht. Meinung Matthias Schüssler

Mehr Konsum geht nicht: Dieser Freitag dauert zwei Wochen. Foto: Federico Gambarini (Keystone)

Dieser Black Friday! Ehrlich, ich habe mich in den letzten Jahren angestrengt, die Erwartungen zu erfüllen, die der Handel und die Wirtschaft in uns Konsumenten setzen. Denn Shopping ist nicht dazu da, uns Vergnügen zu bereiten. Nein, mittels Konsum kurbeln wir die Wirtschaft an, und darum ist es eine todernste Bürgerpflicht.

Schamgebeugt muss ich gestehen, dass ich die Wirtschaft und uns alle habe hängen lassen. Bei jedem Black Friday der letzten Jahre habe ich gesucht wie ein Wilder. Ich habe vereinzelte Produkte sogar entdeckt, denen ich etwas hätte abgewinnen können, wäre nicht in jedem einzelnen Fall ein dickes Haar in der Suppe geschwommen.