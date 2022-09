Marcel Brülhart, wie viele schlaflose Nächte hatten Sie wegen Gurlitt?

Einige. Am Anfang stand der schwierige Entscheid, das Erbe anzunehmen. Danach wurde das Testament angefochten, anschliessend kamen die Krankheitsakten von Cornelius Gurlitt zum Vorschein, mit denen wir nicht gerechnet hatten. Am meisten beschäftigt mich bis heute, was dieser Cornelius Gurlitt für ein Mensch war. Wir wissen praktisch nichts von ihm. Es ist fast so, als ob er nie existiert hätte.