Richtig packen für die Flugreise – Was ins Handgepäck gehört – und was nicht Der Flugbetrieb verläuft gerade sehr chaotisch, und auch Gepäck geht vermehrt verloren. Da ist man auf klug gepacktes Handgepäck angewiesen. Artur K. Vogel (Travelcontent)

Gerade in turbulente Reisezeiten wichtig: Das Handgepäck. Foto: Arnel Hasanovic

Drei Stunden anstehen beim Check-in in Mailand-Malpensa; 250 Meter Warteschlange vor dem Customer Service Desk im Flughafen Frankfurt; totales Tohuwabohu am Schiphol Airport in Amsterdam, in Gatwick, in Heathrow … Und dazu Tausende annullierte Ferienflüge, von denen die Fluggäste im schlechtesten Fall erst kurz vor dem geplanten Abflug erfahren. Dazu gibt es auch vereinzelte Streiks von Piloten, Bodenpersonal und Fluglotsen.