Kolumne von Julia Weber – Was ist alles relevant für das System? Mit der Stadt, die wieder lauter wird, stellt sich unsere Autorin die Frage, wer alles unterstützt und geschützt werden soll. Meinung Julia Weber

Zürich ist noch immer still, wird aber lauter in diesen Tagen. Ganz übermütig habe ich mir überlegt, zum Hauptbahnhof zu fahren, nur um den Frauen-Engel in der Halle zu sehen, wie er über mir hängt, aber lasse es sein, vielleicht weiss ich gar nicht, wie und mit welcher Berechtigung ich mich unter dem Engel bewegen kann.