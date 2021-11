Der grosse Einfluss des Wetters – Was ist die ideale Temperatur zum Laufen? Elf Grad sind für den New York Marathon vom Sonntag vorhergesagt. Warum Frauen diese anders empfinden als Männer und welche Faktoren ebenso wichtig sind. Christian Brüngger

Teilnehmer am New York Marathon wissen: Es kann von neblig bis klar, kalt bis warm alles sein. Foto: Bob Strong (Getty Images)

Die Läuferin ist oft auch eine Hobby-Meteorologin. Schliesslich trägt das Wetter wesentlich dazu bei, ob sich das Laufen mehr nach Spass oder nach Training anfühlt. Ein lauer Sonnentag wird nun mal meist als angenehmer empfunden als ein kalt-regnerischer.

Doch gibt es überhaupt das ideale Wetter zum Laufen? Das fragen sich um diese Jahreszeit immer wieder auch die Teilnehmenden am grössten Marathon der Welt – in New York. Am Sonntag findet der Gigant zum 50. Mal statt. Von 6 Grad (1995) bis 27 Grad (1979) war schon alles dabei, für heute sind elf Grad vorhergesagt. Eine neue Studie ging der Frage nach, wie das Wetter die Leistung beeinflusst.