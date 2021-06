Was plant der Bundesrat in Sachen Pandemie?

Der Bundesrat hat an seiner heutigen Sitzung auch Entscheide bezüglich Coronavirus gefällt. Wird, nachdem schon in der vergangenen Woche stärker punkto Massnahmen gelockert worden ist als angenommen, noch weiter gelockert? (Lesen Sie zum Thema: Sommer, Party, Delta: Kann das gut gehen?) Wie sieht es mit den Reisebestimmungen aus? Und vor allem: Wie gefährlich stuft der Bundesrat die neue Delta-Variante ein, die weltweit für steigende Zahlen sorgt? (Hier geht es zum internationalen Ticker).

Taskforce-Vizepräsident Urs Karrer hat gegenüber dieser Zeitung vor der neuen Corona-Variante aus Indien gewarnt. (Vgl.: «Delta kann in Schulen zu neuen Corona-Hotspots führen»).

Heute hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 129 neue Fälle im Land gemeldet, 25 weniger als in der Vorwoche. Gesundheitsminister Alain Berset wird die Medienleute und die Öffentlichkeit ab 14.30 Uhr orientieren, was die Landesregierung genau beschlossen hat und was die Langzeit-Strategie im Umgang mit Covid-19 ist. (Lesen Sie auch unseren Kommentar zu den Lockerungen: Wir können Corona-Öffnung).