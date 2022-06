Das Wetter ist ideal, um ein gutes Stück Fleisch auf den Grill zu legen – aber was ist eigentlich ein «gutes» Stück Fleisch?

In einem guten Stück Fleisch kommt alles zusammen: Die Rasse, die Haltung, die Fütterung, das Alter des Tieres und die Art der Schlachtung, schlussendlich die Fleischreifung – alle diese Faktoren haben Einfluss auf die Qualität, aber auch auf das Tierwohl und die Umwelt. Das Problem ist jetzt: Dem Fleisch im Supermarktregal siehst du nicht an, wo überall optimiert, also gespart wurde. Du kannst dich an Labels orientieren, dem Biolabel etwa, das bei Fütterung oder Tierwohl gewisse Standards setzt. Ich möchte aber mehr wissen, und viele andere Menschen möchten das wohl auch. Ich wünsche mir deshalb, dass wir wieder mehr Kontakt zu den Menschen haben, die unser Fleisch produzieren.