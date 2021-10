Kolumne von Michèle Roten – Was ist korrektes Züritüütsch: «Lätte» oder «Lette»? Unsere Kolumnistin weiss, wie man in Zürich richtig zu sprechen hätte. Hat aber ihre Gründe, es nicht immer zu tun. Meinung Michèle Roten

Mir ist aufgefallen, dass in Zürich Orte oder Strassen nicht von allen gleich ausgesprochen werden, einige sagen zum Beispiel «Central», andere «Cäntral». Gibts da ein Richtig und ein Falsch?

Alois, 46, Dekorateur

Das ist tatsächlich ein interessanter Punkt: In New York City zum Beispiel wird man ja geteert und gefedert, wenn man die Houston Street «Hjusten» ausspricht anstatt «Hausten»; in Zürich aber sagt man «Lette» oder «Lätte» oder eben «Central» beziehungsweise «Cäntral», wie man grad lustig ist.

Die Antwort lautet wohl, dass es tatsächlich eine urzürcherische Aussprache gibt, aber kein gesellschaftliches Bewusstsein dafür, weshalb Verstösse nicht geahndet werden – und das Zürichdeutsch mehr und mehr verlottert, wie Zürich-Puristen und -Puristinnen sagen würden.