Rap als Risiko – Was ist mit der Hip-Hop-Jugend los? Das Royal Arena in Orpund ist das zweitwichtigste Hip-Hop-Festival der Schweiz. Trotz grosser Namen wie De La Soul oder Cypress Hill harzt der Vorverkauf. Warum? Ane Hebeisen

Keine Lust mehr auf Festivals? Die Hip-Hop-Legenden Cypress Hill wurden 2014 am Gurtenfestival noch gehörig gefeiert. Foto: Tobias Anliker

Laut Statistik ist der Hip-Hop noch immer unangefochten das meistgehörte Musikgenre der Welt. Und doch gibt es gerade keinen anderen Musikzweig, der den Veranstaltenden mehr Rätsel aufgibt: In diesem Jahr war nicht einmal mehr das erfolgsverwöhnte Open Air Frauenfeld ausverkauft, auch das neue Spex-Festival in Bern beklagte ein maues Publikumsaufkommen.

Einmal im Jahr wird auch das beschauliche Orpund bei Biel zum Dreh- und Angelpunkt der internationalen Hip-Hop-Szene. Das Royal Arena Festival ist das zweitwichtigste Rap-Fest des Landes und vereint grösste Namen auf kleinstem Raum. Am Wochenende werden dort unter anderen Szene-Altmeister wie De La Soul, Cypress Hill oder GZA neben angesagten Acts wie A$AP Ferg, dem Platin-geadelten Rapper Cordae oder der deutschen Streaming-Multimillionärin Juju auftreten.

Doch auch hier ist nicht ganz alles in allerbester Ordnung: Letztes Jahr waren die Zuschauerzahlen so enttäuschend, dass die Veranstalter von einer «Krisensituation» sprachen. Diverse Acts sagten kurzfristig ab, und das Partnerfestival Hip Hop Kemp in Tschechien, mit dem man sich künstlerisch austauschte, musste Insolvenz anmelden. Nach aktueller Einschätzung wird das Festival auch in diesem Jahr nicht von Zuschauermassen überrannt werden. Zeit, beim Co-Veranstalter Lukas Hohl nachzufragen, wie das Befinden ist.

Sind Hip-Hop-Festivals für Veranstaltende zu Hochrisiko-Unterfangen geworden? Das sind Festivals ohnehin und dies nicht erst seit gestern. Gerade in der Schweiz ist das Angebot an Veranstaltungen derart dicht, dass die Möglichkeiten für potenzielle Konzertgängerinnen und -gänger schier endlos geworden sind. Doch der Hip-Hop-Bereich ist noch mal eine andere Liga.

Ist das Hip-Hop-Publikum ein besonders unberechenbares? Das Verhalten hat sich in den letzten drei Jahren merklich verändert. Vor der Pandemie hatten wir das Gefühl, dass wir jüngere Hip-Hop-Hörerinnen und -Hörer erreicht haben, was sich auch im Publikum bemerkbar gemacht hat. Was wir – und das ist ein internationales Phänomen – nun feststellen, ist, dass dieses Publikum offenbar nicht mehr so sehr an einem Festival-Feeling interessiert zu sein scheint. Ein gutes Indiz dafür ist unter anderem die schwindende Nachfrage nach unserem Camping-Angebot.

«Als unabhängiger Veranstalter hat man es zunehmend schwerer. Will man einen angesagten Act buchen, hängt da ein Preisschild, das uns oft zum Staunen bringt.»

Andere sprechen schon von der «verlorenen Hip-Hop-Generation». Man wisse schlicht nicht mehr, wo sie sich so herumtreibe. Generell gibt es vermutlich eher einen Rückzug ins Private, und natürlich sind die monatlichen Kultur-Budgets der Jungen nicht ins Unermessliche gestiegen.

In allen Erhebungen ist Hip-Hop immer noch Streaming-Weltmeister. In der Live-Branche scheint sich dies nicht niederzuschlagen. Das grosse Geld machen nach wie vor Acts wie Taylor Swift, Elton John, Ed Sheeran, Coldplay, Guns’n’Roses oder U2. Wie erklären Sie sich diese Diskrepanz? Ein Hip-Hop-Act wird nie so breit abgestützt sein wie eine Band, die auf jahrelange Promo-Anstrengungen und ein altersmässig breites Publikum zurückblicken kann. Dafür ist das Genre doch zu spezifisch und künstlerisch zu dynamisch.

Oder haben die Jungen ganz einfach genug von Spartenfestivals? Oft erstaunt es doch, wie breit sie musikalisch aufgestellt sind. Schwierig zu beantworten. Rap ist so vielfältig wie noch nie und bietet diese musikalische Breite. Aber früher musste man an ein Rapfestival oder an einen Hip-Hop-Event gehen, um diese Musik live zu hören. Heute bucht jedes Platz- und Stadtfest Acts aus diesem Genre.

Sie setzen bei den Headlinern mit De La Soul und Cypress Hill auf ältere Szene-Helden. Wollen Sie damit auch bewusst wieder ein älteres Publikum ansprechen? Allem voran sind das Künstler, die wir seit Jahren verehren, und wir haben in unserer Geschichte immer bewusst auch unsere langjährigen Besucherinnen und Besucher angesprochen. Unser Programm ist ein Mix aus Bewährtem und Aktuellem. Aber ein älteres Publikum anzusprechen, ist kein so einfaches Unterfangen: Für die älteren Besucherinnen und Besucher müssen das Wetter und die Tageslaune stimmen, und die Kinderbetreuung muss organisiert sein. Zumindest vom Wetter her stehen die Zeichen gut.

«Rap ist so vielfältig wie noch nie»: Lukas Hohl, CO-Veranstalter vom Royal Arena Festival und Mitinhaber der Bieler Eventagentur Eventra. Foto: PD

Da wären die Jüngeren also doch die unkompliziertere Zielgruppe? Nicht unbedingt. Die reisen mit teuren Sneakers an und möchten, dass diese nicht schmutzig werden. (lacht) Nein Spass. Sie sehen, es ist eine verzwickte Sache. Aber wenn wir die Leute mal auf dem Platz haben, dann sind sie alle versöhnt und überschwänglich. Wir sehen uns als generationenübergreifenden Hip-Hop-Treffpunkt für Jung und Alt.

Wie sieht es mit dem Booking aus? Wie ergeht es einem als Veranstalter, der sich nicht den grossen Konzertmultis CTS Eventim oder Live Nation angeschlossen hat? Man hat es zunehmend schwerer. Das ist eine Entwicklung, die wir sehr stark spüren. Die Konzerne haben sowohl die Künstlerinnen und Künstler, Ticketingplattformen wie auch die Festivals unter ihrem Dach. Wenn man dann als unabhängiger Veranstalter eines mittelgrossen Festivals einen angesagten Act buchen will, hängt da ein Preisschild, das uns oft zum Staunen bringt. Und natürlich geniessen dann die Konzern-eigenen Festivals Priorität.

Ihre Firma veranstaltet nicht nur Konzerte, sondern ist auch eine Kommunikationsagentur. Sie müssen es also wissen: Wie kommuniziert man mit der Hip-Hop-Jugend? Auch dafür gibt es kein Patentrezept. Klar ist, dass sie sich nicht mehr über Kanäle orientiert, die noch vor einigen Jahren prima funktionierten. Schon auf Instagram gibt es kaum mehr Feedback, ausser man würde Unmengen Geld in die Plattform buttern. Im Moment ist es Tiktok, und wir haben hierfür ein junges Team im Boot, welches für das Festival aktiv ist. Welcher Kanal es morgen sein wird, steht noch in den Sternen.

Ane Hebeisen ist Musikredaktor und schreibt seit 1996 über Pop und Artverwandtes aus aller Welt. Mehr Infos

