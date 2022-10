Lesende fragen Peter Schneider – Was kann man als einzelner Mensch bewirken? Ist es ein Versäumnis, wenn man nichts gegen das Leid anderer unternimmt? Unser Kolumnist erklärt, warum man sich dabei nicht überfordern darf. Peter Schneider

Nachsicht, Höflichkeit, Mitgefühl, Freundlichkeit, Grosszügigkeit sind «kleine» Tugenden, und das ist auch gut so. Foto: Jim Erickson (Plainpicture)

Gedenkstätten, Stolpersteine und Mahnmale erinnern uns an das unsägliche Leid, das Menschen im vergangenen Jahrhundert erleiden mussten. Wie gehe ich mit dem Wissen um, dass in diesem Moment Menschen gefoltert, gequält und getötet werden und ich nichts dagegen unternehme? Was kann ich als einzelner Mensch überhaupt bewirken? C.T.