Kampf um den Boden – Was kann Zürich von München lernen? Die Münchner Bauvorsteherin Elisabeth Merk erklärt, was die Stadt gegen hohe Mieten unternimmt und wieso die öffentliche Hand überhaupt in den Wohnmarkt eingreifen muss. Beat Metzler

«Ein harter, aber nötiger Schritt»: die Münchner Stadtbaurätin Elisabeth Merk. Foto: SZ Photo

Zürichs Wohnbaupolitik ist eine ewige Grossbaustelle. Bis 2050 soll jede dritte Zürcher Wohnung gemeinnützig sein. Doch Private bauen mehr als Stadt und Genossenschaften, die sich den Boden oft nicht mehr leisten können. Das Drittelsziel entrückt.

Europäische Städte gehen unterschiedlich mit der Verteuerung ihres Bodens um. München zum Beispiel versucht mit teils drastischen Eingriffen, die Mieten bezahlbar zu halten. Die zuständige Stadtbaurätin Elisabeth Merk weilt am Montag in Zürich und sagt im Gespräch, was München anders macht als Zürich.