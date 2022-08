Gastrokritik Inselwirtschaft Ufnau – Was kocht Michel Péclards Team auf der Insel? Der Zürcher Gastronom wirtet seit diesem Frühjahr auf der Klosterinsel im Zürichsee. Und übertreibt es fast ein wenig mit dem Konzept der lokalen Küche. Daniel Böniger

Sommerferienfeeling: Tisch mit Fischknusperli und Trüffel-Pommes-frites im Inselrestaurant. Foto: Raisa Durandi

Michel Péclards gastronomisches Portfolio ist gross. Und so kommen auf der Insel Ufnau vor Pfäffikon SZ zahlreiche Utensilien auf den Tisch, die an die anderen Lokale erinnern, die zu Péclards Unternehmen Pumpstation Gastro GmbH gehören: Der Sack mit den Bürli ist mit «Fischers Fritz» beschriftet. Die Servietten kommen von der «Seebadi Richterswil». Auf dem Papier im Pouletchörbli steht «Mönchhof am See». Man merkt es den Namen schon an: Es zieht den Gastronomen vor allem ans Wasser – nur eine eigene Insel, die hat ihm bis vor kurzen noch gefehlt. Im April hat er diese Lücke geschlossen.