Bevölkerung soll mitentscheiden – Was kommt nach dem Globus-Provisorium? Die Stadt Zürich will ein Dialog-Verfahren durchführen. Die Bevölkerung soll neue Ideen bringen.

Obwohl nur für acht Jahre geplant, steht das Provisorium seit mehr als 60 Jahren. Foto: Christian Beutler

Über kaum ein Gebäude wird in Zürich mehr gestritten: das Globus-Provisorium in der Nähe des Zürcher Hauptbahnhofes.

Nun folgt das nächste Kapitel in der endlosen Geschichte: Die Stadt Zürich will in einem mehrstufigen Verfahren über die Zukunft des Baus entscheiden. Im kommenden Frühling kann sich die Bevölkerung am Prozess beteiligen. Das schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Die Stadt will ein Dialog-Verfahren durchführen und die Bevölkerung einladen, ihre Ideen einzubringen, was mit dem Papierwerd-Areal geschehen soll. Vier Anlässe und zwei Workshops sind dazu geplant. Interessierte können sich bis zum 10. Dezember anmelden.

Das Papierwerd-Areal, auf dem das Provisorium steht, hat eine lange und bewegte Geschichte. Das sind die wichtigsten Stationen:

1892 wurde auf dem Areal, das damals noch eine Insel war, mit dem «Weber’s Bazar» das erste grosse Warenhaus der Schweiz eröffnet. Bild: Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich Die Papierwerd um 1915. Links sieht man das Warenhaus Globus. Bild: Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich Danach bleibt es lange ruhig. 2018 präsentierte der Stadtrat die Idee, das Provisorium abzubrechen und an dessen Stelle einen offenen Platz anzulegen. Doch der Gemeinderat war dagegen. Visualisierung: Stadt Zürich/Nightnurse Images 1 / 11

Ob neues Rathaus, Kongress- oder Jugendzentrum: Für das Globus-Provisorium gab es unzählige Pläne. Aber es ist eine vertrackte Sache.

Mit Coop besteht ein Mietverhältnis bis 2024, das mit einer Kündigungsfrist von einem Jahr versehen ist. Für die Stadtverwaltung ist das Globus-Provisorium laut Stadtrat «ein wichtiger Standort».

Letztes Jahr wurde bekannt, dass die Stadt beim Kanton eine Verlängerung der wasserrechtlichen Konzession für das Globus-Provisorium beantragt. Diese soll bis Ende 2030 laufen. Nötig wird die erneute Konzession, weil Teile des 1960 erstellten Gebäudes in die Limmat hinausragen.

Erschwert wird die Diskussion um die Neunutzung dadurch, dass die städtische Denkmalpflegekommission ein Auge auf das Haus geworfen hat. Vor vier Jahren stufte sie das Globus-Provisorium als Schutzobjekt ein, immerhin stammt das Gebäude vom renommierten Architekten Karl Egender (1897–1969), der auch das Hallenstadion entworfen hat.

