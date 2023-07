Sweet Home: 10 Tipps fürs Wohnglück – Was macht das Zuhause wirklich schön? Grosse, hohe Räume, mehrere Bäder oder ein toller Designerstuhl: Wenn Sie denken, dass diese Dinge das echte Wohnglück bringen, täuschen Sie sich. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Humor

Kleine Details, die für ein Augenzwinkern sorgen, helfen dabei, sich daheim wohler zu fühlen. Interiordesign und Foto: Ham Interiors

Schönheit und Jugend verschwinden und manchmal klappt es auch nicht mit dem Erfolg oder der Liebe. Es gibt eine Medizin, die hilft über so einigem zu stehen und das ist der Humor. Blinzeln Sie, zucken Sie mit den Schultern und vergessen Sie das Lachen nicht. Ich weiss, momentan ist es auch schwierig mit dem Humor, denn die Welt ist so superkorrekt geworden, dass man lieber ernst bleibt, um ja nichts falsch zu machen. Humor bedeutet aber nicht, sich über andere lustig zu machen, sondern mehr sich selbst und vielleicht auch anderes nicht so ernst zu nehmen. Aber keine Angst, es geht hier nicht um Psychologie, sondern um den einfachsten aller Einrichtungstipps: Richten Sie sich so ein, dass Ihnen Ihr Zuhause zublinzelt und Sie lächeln lässt.