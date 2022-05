Kolumne Krogerus & Tschäppeler – Was macht man mit dem Störenfried in der Gruppe? Sie sitzt in jedem Meeting, in jeder Projektgruppe, in jedem Ausschuss: Die Nervensäge, die schlechte Stimmung verbreitet und der Gruppe die Energie raubt. Mikael Krogerus , Roman Tschäppeler (Das Magazin)

Das nervigste Teammitglied ist der beste Prädiktor für die Leistung eines Teams. Und sie kann jede Gruppe vergiften. Foto: Roman Tschäppeler

Wir alle kennen den faulen Apfel im Korb, das Arschloch in der Gruppe, die Energieräuberin im Meeting, die mit mieser Einstellung, abwertenden Kommentaren oder destruktiven Ansichten die Stimmung im Team ruiniert.

Das wollte Will Felps, damals Professor an der Rotterdam School of Management, 2006 herausfinden. Er teilte Studierende in Vierergruppen ein und gab ihnen eine Aufgabe, die sie in 45 Minuten lösen sollten. Was sie jedoch nicht wusste: In manchen Gruppen war das vierte Mitglied ein Schauspieler, der eine der folgenden destruktiven Persönlichkeitstypen spielte: