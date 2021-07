Fragen und Antworten – Was man in Zürich über Hochwasser wissen sollte Wo kann das Wasser über zwei Meter tief werden? Wann sollte man Taschenlampe und Trinkwasser bereitlegen? Und was bedeutet der Sihlalarm? Marius Huber

Aus einem Restaurant am Seeufer in Stäfa wird am Mittwoch Wasser abgepumpt. Foto: Ennio Leanza (Keystone/SDA)

Wie bedrohlich ist die aktuelle Lage?

Der Pegel des Zürichsees dürfte laut dem kantonalen Lagebericht vom Mittwoch im Verlauf des Tages die Gefahrenstufe 4 erreichen. Das heisst: «grosse Gefahr». Es bedeutet, dass Uferpartien überflutet werden können, wie zum Beispiel in Wädenswil schon geschehen, und dass das Wasser vereinzelt auch in Häuser eindringen kann, die direkt am See stehen. Entlang der Flüsse sind an exponierten Stellen Überflutungen möglich, auch Bäche können wegen lokalen Starkregens über die Ufer treten. Vor allem der Pegel der Sihl wird hoch bleiben, weil der Sihlsee vorsichtshalber geleert wird, um Platz für weitere Niederschläge zu schaffen. Der Plan ist es, dadurch zu verhindern, dass in der zweiten Wochenhälfte ein Sihl- und ein Limmathochwasser zusammenkommen.