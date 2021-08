Abkehr von fossiler Energie – Was nach dem Öl kommt Förderländer wie Saudiarabien sind mit fossilen Brennstoffen sehr reich geworden. Das Ende der Ölproduktion gefährdet nun die Stabilität einer ganzen Region. Paul-Anton Krüger

Das Geld aus dem Boden sorgt für grosse Abhängigkeiten: Das Khurais-Ölfeld in Saudiarabien. Foto: Ali Haider (Keystone)

Am Rand der saudischen Hafenstadt Dammam liegt inmitten von wüstenbeigen Industriegebieten ein kleiner grüner Park, sorgsam bewässert und gepflegt wie ein Golfplatz. Ein paar Palmen zeichnen sich ab vor weissen Öltanks. Hier befindet sich keine Oase, hier ist die «Prosperity Well» zu bestaunen, die Quelle des Wohlstands.

Am 6. März 1938 stiess hier das Gestänge des Bohrturms von Explorationsquelle Nummer 7 in 1441 Metern Tiefe auf Erdöl. Es war das erste kommerziell ergiebige Ölfeld in Saudiarabien – bis 1982 produzierte es allein 32 Millionen Barrel. Das würde reichen, um den Bedarf der Schweiz knapp ein halbes Jahr lang zu decken. Der silberne «Weihnachtsbaum», wie die Abschlussventile des Bohrlochs genannt werden, steht auf feinem Kies. Würde man sie öffnen, sprudelten noch heute pro Tag 1800 Barrel zu je 159 Liter heraus.