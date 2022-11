Fragen an Kurator Hans Ulrich Obrist – Was nützen Kunstpreise? Künstlerinnen und Künstler brauchen Talent, Leidenschaft und Disziplin. Aber das reicht nicht, es braucht auch Förderinnen und Förderer. Hans Ulrich Obrist (Das Magazin)

Der Designer Nifemi Marcus-Bello ist ein ausgezeichnetes Nachwuchstalent. In seinen Objekten zeigt sich die Demut gegenüber der Natur. Foto: Stephen Tayo

Wenn man ein Anliegen hat, etwas erschaffen, umsetzen, in Gang bringen will, braucht man vor allem einen starken inneren Antrieb, Widerstandskraft, Ehrgeiz, Disziplin, Leidenschaft, auch Talent. Aber meist ist es so, in der Kunst wie in allen anderen Bereichen des Lebens, dass man damit nur bis zu einem gewissen Punkt kommt und nicht weiter.