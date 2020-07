Illegale Aktion St. Galler Künstler versenken neue zehn Gebote im Schanzengraben

Frank und Patrik Riklin haben in einer nicht bewilligten Aktion ihre eigenen zehn Gebote in Steintafeln gehauen und diese anschliessend im Wasser versenkt. Nun liege es an der Bevölkerung, um deren Verbleib zu kämpfen.