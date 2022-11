«Republic of Baklava» im Kurtheater Baden – Was Politik mit Honiggebäck zu tun hat Auch mit Süssigkeiten kann viel Staat gemacht werden. Ein Regisseur bringt ein Stück Griechenland auf die Bühne. Stefan Busz

Griechin trifft Türke: Sie machen aus einem Baklava-Shop einen eigenen Nationalstaat. Foto: Pinelopi Gerasimou

Er hat eine 0030er-Nummer, also Vorwahl Griechenland. Wir erreichen Anestis Azas in Berlin, dort führt der Regisseur aus Thessaloniki gerade Vorgespräche für ein neues Projekt. Der Grund für den Anruf ist, dass das Kurtheater Baden seine Inszenierung von «Republic of Baklava» zeigt. Das Stück, so heisst es, konfrontiere die Figuren mit den Widersprüchen der griechischen Gesellschaft. Unsere erste Frage: «Herr Azas, was hat Politik mit Süssgebäck zu tun?»