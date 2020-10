Mehrere Kantone verschärfen Massnahmen

Zum Schutz vor der weiteren Ausbreitung des Coronavirus haben mehrere Kantone am Freitag neue Massnahmen ergriffen. Die Kantone Graubünden, Basel-Stadt, Luzern, Thurgau, Obwalden und Nidwalden weiten die Maskentragepflicht aus. Das Wallis erhöht seine Testkapazitäten.

Die Kantone Graubünden, Basel-Stadt, Luzern und Obwalden haben eine Maskentragpflicht in allen öffentlich zugänglichen Räumen beschlossen. Masken müssen unter anderem in Geschäften, Einkaufszentren, Poststellen, Museen, in Kirchen, auf Bahnhöfen und in Bibliotheken getragen werden.

In Graubünden und Basel-Stadt gilt in Gastronomiebetrieben zudem eine Masken- und Sitzpflicht. An den Tischen sitzend darf die Maske jedoch abgenommen werden. In Luzern und Obwalden gilt das Maskenobligatorium in Restaurants nur für das Personal.

Im Kanton Graubünden und Luzern gelten die neuen Massnahmen ab dem (morgigen) Samstag. In Basel-Stadt und Obwalden treten die verschärften Massnahmen ab kommendem Montag in Kraft.

Die Kantone mit den meisten Fällen im Vergleich zur Bevölkerung: