Corona-Medienkonferenz des Bundes – Kommt jetzt die Booster-Impfung für alle?

Kommt die Booster-Impfung für alle?

Kommt jetzt die Booster-Impfung für alle, die sie wollen? Ende Oktober hatte die Zulassungsbehörde Swissmedic die dritte Impfung für Menschen ab 12 Jahren offiziell zugelassen, bisher wird sie aber nur für Leute über 65 Jahre oder mit Vorerkrankungen empfohlen. In der «SonntagsZeitung» hatte Christoph Berger, Leiter der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (EKIF), bestätigt, dass die dritte Impfung gegen Sars-CoV-2 in absehbarer Zeit auch für alle anderen zur Verfügung gestellt werden soll.

Sogar Bundespräsident Guy Parmelin hatte eine solche Auffrischungsimpfung für die gesamte Bevölkerung am Sonntag im Interview mit der «NZZ am Sonntag» gefordert. In einzelnen Kantonen hat der Run auf die Booster-Spritze schon begonnen.

Hat die Booster für Junge im Dezember in Aussicht gestellt: Impfchef Christoph Berger. Foto: Simon Glauser

Heute stellt sich Berger in Bern den Fragen der Medien. Dabei wird es wohl vor allem um die Booster-Impfung gehen. Denn die wissenschaftlichen Erkenntnisse werden immer deutlicher: Die Schutzwirkung der Impfung nimmt nach mehreren Monaten stetig ab, sodass es wieder zu mehr Infektionen auch unter Geimpften kommt. Das gilt vor allem, weil praktisch alle Infektionen inzwischen von der Delta-Variante des Virus ausgelöst werden, die besonders ansteckend ist. In Israel wurde exemplarisch gezeigt, dass der Schutz mit einer dritten Impfung wieder stark aufgefrischt werden kann. Israel konnte so die vierte Corona-Welle brechen.

Auch in der Schweiz steigen die Infektionszahlen derzeit steil an. Das macht den Einsatz der Booster-Impfung für viele Experten umso dringlicher. Das bedeutet allerdings nicht, dass damit andere Massnahmen, etwa eine Homeoffice-Pflicht, eine verschärfte Zertifikatspflicht oder andere Kontaktbeschränkungen vermieden werden können.

Ausgesprochen wichtig bleibt es zudem, dass bisher Ungeimpfte sich impfen lassen, um die Bevölkerung als Ganze besser vor der Delta-Variante zu schützen. Dazu hatte der Bund letzte Woche eine «Impfwoche» veranstaltet. Deren Erfolg war eher mässig. Auch Michael Beer, Leiter der Impfoffensive des Bundes, wird heute Fragen der Medien zur Bilanz der Impfwoche beantworten.