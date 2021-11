Corona-Medienkonferenz - Was sagen die Fachleute zu den stark steigenden Fallzahlen?

Ausgangslage

In der Schweiz nehmen die Diskussionen über eine mögliche Verschärfung der Corona-Massnahmen Fahrt auf. Die täglich gemeldeten Fallzahlen steigen weiterhin an. Vor einer Woche hatte das BAG über das Wochenende noch 9702 Coronavirus-Ansteckungen und 85 Spitaleinweisungen gemeldet, am Montag waren es bereits 14'590 Neuinfektionen und 156 Hospitalisationen. Im Wochenvergleich stiegen die neuen Fälle um 50 Prozent und die Spitaleinweisungen um 84 Prozent.

Lukas Engelberger, Präsident der Kantonalen Gesundheitsdirektionen, geht davon aus, dass es in Kürze weitere Massnahmen gegen das Coronavirus geben wird. Die Lage entwickle sich ungünstig, sagt er in einem Interview mit dieser Zeitung.

Konkret könnten die Kantone die Zertifikatspflicht ausdehnen oder die Maskenpflicht an 3G-Anlässen und in Schulen wieder einführen. Sollte das nicht reichen, müsse der Bundesrat aktiv werden.