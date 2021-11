Medienkonferenz Corona-Taskforce – «2G ist derzeit in der Schweiz nicht zu rechtfertigen»

Nationale Impfwoche

Diese Woche findet in der Schweiz eine Impfoffensive mit verschiedenen Aktivitäten statt. Es gibt Impftaxis, Impfschiffe, Impfnächte und Impfkonzerte. Alain Berset hat am Montagabend eine Impfapotheke in Basel besucht. Begleitet wurde er von Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger und Kantonsapothekerin Esther Ammann.

Ein Impfdorf hat der Zürcher Hauptbahnhof eingerichtet: Bistrotische, Raclettestand und vier Impfkabinen. Offen von 6.30 bis 23.30 Uhr. Angebot: Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Zielgruppe: Pendlerinnen und Pendler. Belohnung: Kaffee und Berliner (lesen Sie hier die Reportage zum Start der Impfwoche).

Die Regierungsrätinnen Natalie Rickli, Jacqueline Fehr und Carmen Walker Späh im Impfdorf am Zürcher Hauptbahnhof. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Mit der «nationalen Impfwoche» will der Bund die Impfquote erhöhen. Fast alle Länder in Nord-, Süd- und Westeuropa sind weiter als die Schweiz. Hierzulande sind bis jetzt sind 66 Prozent der Gesamtbevölkerung mit mindestens einer Dosis gegen Corona geimpft. Das bedeutet den zweitletzten Platz in Westeuropa (hauchdünn vor Österreich).

Die Impfung verhindert laut Taskforce die Weiterverbreitung des Virus durch mindestens zwei Mechanismen: erstens weil sie die Zahl der infizierten Personen reduziere und zweitens weil Geimpfte, die sich trotz Impfung infizieren, das Virus seltener als Ungeimpfte übertragen.

