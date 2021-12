Trost in dunklen Zeiten – Was sagen oder tun, wenn die Worte fehlen? Der kanadische Ideenhistoriker Michael Ignatieff hat ein Buch über das Trösten geschrieben, das anders ist als die übliche Ratgeberliteratur. Nils Minkmar

Gerade dann, wenn wir vom Schicksal umgehauen werden, sind wir in Gesellschaft, auch wenn es sich nicht so anfühlt: Michael Ignatieff. Foto: David Levenson (Getty Images)

Man soll, so das populäre Mantra der Ermutigung, einfach wieder aufstehen, wenn es einen mal umgehauen hat: Nicht der Sturz sei eine Schande, sondern das Liegenbleiben. Alle haben das schon oft gehört, es ist der westliche Welthit der spontanen Selbstheilung, einer Ertüchtigung allein durch Willenskraft. Das passt zum modernen Lob der Resilienz, des Was-draus-machen und der immerwährenden Selbstverbesserung auch unter widrigen Umständen.

Aber was ist mit jenen Lebenslagen, in denen das nicht geht? In denen der Schock, der Schmerz und die Trauer so gewaltig sind, dass sie menschliche Kräfte übersteigen? Was ist mit einer fatalen Diagnose, bei sich oder bei nahen Angehörigen, mit Unfällen, Verbrechen oder anderen Schicksalsschlägen? Nur wer einen ganz und gar naiven Blick auf die Welt pflegt, wird leugnen, dass es Erfahrungen gibt, bei denen eine einfache Rückkehr zum Leben davor unmöglich ist. Was sagt man dann?

Heutige Philosophen wollen Glück und Erfolg preisen

In so einer Lage fand sich der kanadische Ideenhistoriker Michael Ignatieff, als er einen Freund besuchte, dessen Frau kurz davor verstorben war. Er brachte ihm Kuchen mit, suchte nach guten Worten, aber der Freund wurde von einem Gedanken umgetrieben, zu dem er seine Meinung hören wollte: «Wenn ich nur sicher sein könnte, sie einmal wieder zu sehen!» Nun war Ignatieff in der Klemme, denn wer, wie die meisten Zeitgenossen heute, nicht mehr an Himmel und Hölle glaubt, kann das nicht leichten Herzens versichern. Was sagt man dann? Wie tröstet man?

Ignatieff machte sich daran, die Disziplin des Trostspendens zu studieren. Sie ist in Vergessenheit geraten, denn heutige Philosophen oder Coaches möchten Glück und Erfolg preisen und ermöglichen, durch gute Ratschläge zum Gelingen des Lebens beitragen – und nicht überlegen, was man sagt oder tut, wenn die Worte fehlen. Aber das war natürlich viele Jahrhunderte lang eine zentrale Komponente der menschlichen Erfahrung: Allein die Kindersterblichkeit war bis ins 20. Jahrhundert hinein derartig gross, dass kaum einer Familie, kaum einem Erwachsenen der immense Schmerz des Verlusts eines Kindes erspart blieb.

Das vorliegende Buch über den Trost macht vieles richtig: Die wichtigen Personen kommen vor, Ignatieff bemüht sich um Ausgewogenheit, einen humanistischen Liberalismus und hegt stets die allerbesten Absichten – aber ehrlich gesagt liest sich das Kompendium auch etwas langweilig. Bewegend sind die Erfahrungen von Leid und Heimsuchung durch die Jahrhunderte, die Schilderung der Trauer des grossen Cicero beispielsweise.



Daraus ergibt sich ein Buch, das man bedenkenlos Menschen schenken kann, die sich in der Erfahrung des Verlusts allein fühlen. Man greift zu diesem Band, wenn man keinen der üblichen Ratgeber möchte und Trauer nicht als zu therapierende Störung der geistigen Gesundheit begreift. Dann mag dieses Kompendium als eine Art Einführung ins abendländische Denken dienen, und man macht nichts falsch.

