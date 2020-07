Streaming-Blockbuster – Was sagen uns die erfolgreichsten Netflix-Filme? Action und Komödien ziehen, Dramen eher weniger. Die wichtigsten Erkenntnisse aus den Netflix-Top-Ten. Pascal Blum

Sieht auch auf dem Flachbildfernseher recht gut aus: Chris Hemsworth im Actiontitel «Extraction», den fast 100 Millionen Netflix-Nutzer gesehen haben. Foto: Jasin Boland/Netflix

Seit Netflix pro Land die zehn erfolgreichsten Filme und Serien bekannt gibt, kann sich der vom Arbeitstag erschöpfte Streamingnutzer fragen: Schaue ich mir dasselbe an wie alle anderen, oder klicke ich mich erst mal eine Stunde durchs Angebot?

Neuerdings kann man sich nun auch auf globaler Ebene an einer Top-10-Liste orientieren. Der Dienst hat vor kurzem veröffentlicht, welche Film-Eigenproduktionen die höchsten Zugriffszahlen verzeichnen; bislang hielt er diese Zahlen unter Verschluss.

Was lernt man daraus? Bei den vier erfolgreichsten Netflix-«Originals» handelt es sich allesamt um Actionfilme – bei «Bird Box» (Platz 2) kommen noch Horrormotive hinzu –, und stets ist der Name eines Hollywoodstars wie Sandra Bullock, Mark Wahlberg oder Chris Hemsworth damit verbunden.

Laut Filmstudio-Chef Scott Stuber will der Dienst alle zwei Wochen eine Eigenproduktion lancieren, die «einen Eindruck hinterlässt». Alle zehn Titel wurden in den letzten drei Jahren veröffentlicht, in dieser Zeit hat Netflix Milliarden für eigenen Content ausgegeben. Laut «Bloomberg» hat der Dienst in letzter Zeit mehr Filme mit Originalideen lanciert als jedes andere Hollywoodstudio.

Weitere Erkenntnisse: