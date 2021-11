Corona-Medienkonferenz – Was sagt Berset zu den steigenden Fallzahlen?

Die Ausgangslage

Die Impfkommission und das Bundesamt für Gesundheit (BAG) haben am Dienstag eine neue Impfstrategie bekannt gegeben. Die Empfehlung für die Auffrischungsimpfung wird erweitert – jedoch frühestens Ende November.

Für wen empfiehlt sich eine Drittimpfung? Warum wartet die Impfkommission mit der Empfehlung für alle noch zu? Und was bedeutet der Booster fürs Covid-Zertifikat? Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten hier zusammengefasst.

Am Mittwoch meldete das BAG fast 6000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Seit vier Wochen steigen die Fallzahlen stark an. Fachleute sind besorgt – auch weil die kalte Jahreszeit, in der sich das Virus einfacher verbreiten kann, gerade erst begonnen hat. So sagte Tanja Stadler, Präsidentin der Covid-Taskforce kürzlich: «Der Winter wird auf jeden Fall schwierig.»

Schwierig dürften die kommenden Wochen und Monate vor allem für die Deutschschweiz werden. Denn Daten zeigen, dass sie derzeit viel stärker von der Ausbreitung des Virus betroffen ist als die Romandie und das Tessin – ein Röstigraben bei den Ansteckungen sozusagen.

Hier eine Auswahl von Artikeln zur gegenwärtigen Entwicklung:

Kommentar zur Corona-Strategie: Grabesstille im Bundeshaus Corona hat sich zum Kontinentalbrand entwickelt, doch unser Bundesrat schweigt und beobachtet. Eine riskante Taktik.

Datenanalyse zu Impfdurchbrüchen: Die Impfwirkung lässt auch in der Schweiz nach BAG-Daten zeigen, dass der Schutz vor Hospitalisierungen laufend abnimmt – vor allem bei den Älteren. Warum sich die Impfung trotzdem lohnt und weshalb es jetzt den Booster braucht.