Wirtschaft will Lockdown verhindern

Die Entwicklung zeige nicht in die gewünschte Richtung, erklärte Patrick Mathys vom BAG beim Point de Presse vor einer Woche. Man stehe quasi vor einer vierten Welle. Diese will die Schweizer Wirtschaft unbedingt verhindern. Das soll vor allem mit mehr Impfungen erreicht werden, wobei die zahnlose Impfkampagne des Bundes viel zu reden gibt. (Lesen Sie auch: Kampagne für den Covid-Piks: Darum ist die Schweizer Impfwerbung so zurückhaltend). Jedenfalls sorgen sich die Schweizer Wirtschaftsverbände um das langsame Impftempo. Daher wollen die drei Verbände Economiesuisse, der Arbeitgeberverband und der Gewerbeverband eine gemeinsame Arbeitsgruppe ins Leben rufen. «Die Idee ist, dass die drei Verbandsdirektoren Vorschläge erarbeiten, wie die Wirtschaft dabei helfen kann, die Impfkampagne zu beschleunigen», sagt Fabio Regazzi, Präsident des Gewerbeverbands und Nationalrat (Die Mitte). Die finalen Vorschläge sollen dann die drei Verbandspräsidenten absegnen. (Lesen Sie mehr darüber: Spitzenverbände reagieren: So wollen Wirtschaftsbosse einen neuen Lockdown verhindern).

Impfen, so sagt das BAG, ist immer noch der beste Schutz gegen Corona: Impfcontainer an der Neuen Kantonsschule in Aarau. Foto: Christian Merz (Keystone/18. August 2021)

In letzter Zeit hat sich auf Grund der steigenden Fallzahlen doch ein Trend zu einer grösseren Impfbereitschaft in der Bevölkerung abgezeichnet. Gewisse Impfzentren sind gar bestürmt worden. (Lesen Sie zum Thema: Steigende Infektionszahlen: Impfzentren werden plötzlich überrannt). Das ist eine Entwicklung, die natürlich den Experten des Bundes gefällt. Angesprochen wird heute Nachmittag wohl auch eine möglich dritte Impfung. (Vgl.: Booster-Impfung wie in den USA: Ab Oktober bräuchten 300'000 Personen eine Auffrischung).

Aufgrund der Zusammensetzung der heutigen Expertenrunde in Bern ist zu erwarten, dass auch die Impfung bei Jugendlichen und Kindern erwähnt wird. (Vgl.: Daten aus den Kantonen: So häufig sind Corona-Ausbrüche in Schulen wirklich).