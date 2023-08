«Apropos» – der tägliche Podcast – Was Schweizer Politikerinnen und Politiker im Amt erdulden müssen Egal, auf welcher Ebene sie gewählt werden: Schweizer Parlamentarierinnen und Parlamentarier werden in ihrem Alltag beschimpft, beleidigt oder gar bedroht. Mirja Gabathuler Host Simone Rau Gast Tobias Holzer Produzent

In der Schweiz sitzen rund 20’000 Menschen in einem Parlament: als Gemeinderätin in einem 500-Seelen-Dorf oder als Nationalrat in Bern, als Einwohnerrätin im appenzellischen Herisau oder als Tessiner Kantonsrat. Die finanzielle Entlöhnung ist meist sehr gering. Was sich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier jedoch alles anhören müssen, ist nicht unerheblich: Beschimpfungen, Beleidigungen oder gar Drohungen gehören bei einem Viertel der Befragten teilweise zum Alltag.

Der Recherchedesk und das Datenteam des «Tages-Anzeigers» gingen mit einer grossen Umfrage unter anderem der Frage nach, wie es den 20’000 Parlamentarierinnen und Parlamentariern in ihrem politischen Amt geht – und fanden dabei nicht nur Schönes heraus.

Was dies für Konsequenzen hat, erzählt Simone Rau vom Recherchedesk in der heutigen Folge «Apropos». Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.

