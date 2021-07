Historisches zum Nationalfeiertag – Was Sie alles über die Schweizer Fahne wissen sollten Die erste Schweizer Nationalflagge war eine Trikolore, die heutige Schweizer Fahne ist militärischen Ursprungs und laut einem Experten «ein eher banales Abzeichen». Nik Walter

Zum Nationalfeiertag 2018 befestigten Höhenarbeiter eine 80 mal 80 Meter grosse Schweizer Fahne am Säntis. Foto: Keystone

Wenn es doch während der Siegerehrung des Mountainbike-Rennens der Frauen an den Olympischen Spielen in Tokio nur ein wenig gewindet hätte! Dann hätten sich nicht nur die drei Medaillengewinnerinnen Jolanda Neff, Sina Frei und Linda Indergand von ihrer strahlendsten Seite zeigen können, auch die drei Schweizer Fahnen neben dem Podest hätten sich der Weltöffentlichkeit präsentieren können. Doch es herrschte Flaute, die Fahnen hingen nur schlaff an den Masten.

Dafür werden sie am 1. August wieder im ganzen Land zu sehen sein. Vermutlich wird dann eine leichte bis schwache Brise dafür sorgen, dass sie zumindest ein wenig im Wind wehen werden. Dafür könnten die Fahnen wohl überall ziemlich nass werden, es ist wieder mal Regen angesagt (fast) im ganzen Land. Das miese Wetter ändert aber nichts daran, dass es viele interessante Fakten und Legenden zur Schweizer Fahne zu erzählen gibt. Wir haben die spannendsten zusammengetragen.