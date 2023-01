Quäl-Eltern vor Obergericht – Was sie taten, hat «sadistische Züge» Der Vater muss 16½ Jahre ins Gefängnis, die Mutter 10½. Das Paar hatte zwei seiner Kinder brutal misshandelt. Liliane Minor

Ende November fand die Verhandlung statt, nun hat das Obergericht sein Urteil eröffnet. Illustration: Robert Honegger

Zum Schluss drehte sich die sichtlich aufgewühlte, weinende Mutter zu ihren Kindern um, zuckte resigniert mit den Schultern, die Hände zu einer entschuldigenden Geste angehoben. Dann führten Polizisten sie aus dem Gerichtssaal. Der Vater stand da schon, ebenfalls von Polizisten begleitet, an der Tür. Er hatte das Urteil vordergründig reglos zur Kenntnis genommen. 16½ Jahre für ihn, 10½ Jahr für sie. So lautet das am Mittwoch eröffnete Verdikt des Obergerichts.