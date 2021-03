Bundesrat mit Corona-Offensive – Was Sie über die neue Teststrategie wissen müssen Welche Covid-Analysen sind künftig gratis, welche nicht? Wie unterscheiden sich Selbst- und Schnelltests? Antworten auf die wichtigsten Fragen. Fabian Renz

Eine Schülerin unterzieht sich einem PCR-Test an der Evangelischen Mittelschule Schiers GR. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Worin besteht die neue Corona-Teststrategie des Bundes?

Ihr Hauptziel ist eine starke Ausweitung des Testvolumens. Zu diesem Zweck finanziert der Bund ab 15. März sämtliche durchgeführten Schnelltests – anders als bisher, da Testkosten nur bei Personen mit Symptomen sowie in einigen Spezialfällen übernommen wurden. Verstärkt will der Bundesrat ausserdem auf Massentests in Firmen und Schulen setzen. In Zukunft sollen zudem auch Selbsttests zur Eindämmung der Pandemie beitragen.

Hat der Bundesrat nicht schon letzte Woche eine neue Teststrategie beschlossen?