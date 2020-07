Sushi mit Aprikosen Infos einblenden

Foto: Nina Kobelt

80 g Weinblätter, eingelegt

500 g Sushi-Reis

frischer Meerrettich oder Wasabi-Paste (nach Geschmack)

6 Stück Aprikosen

50 g Tomate (in Streifen geschnitten)

12 Scheiben Trockenfleisch (im Ofen knusprig gebacken)

3-4 Melisseblätter

3-4 Basilikumblätter

3-4 Salbeiblätter

Reis in kochende Milch und Wasser streuen, Meerrettich mit einer feinen Raffel reiben oder Wasabi dazugeben, mit Zitronensaft und ganz wenig Salz würzen. Ca. 45 Minuten bei schwacher Hitze ausquellen lassen. Mehrmals umrühren, damit der Reis nicht anbrennt.

In der Zwischenzeit die Weinblätter in wenig Weisswein oder einem Schuss Abricotine einweichen lassen. Die Aprikosen und 1 grosse Tomate in nicht zu grosse Spalten schneiden, sodass man beim Essen noch einen guten Biss hat.

Auf ein Backblech oder ein Schneidebrett wenn vorhanden eine Sushi-Strohmatte oder eine Klarsichtfolie, dann die eingeweichten Weinblätter darauf auslegen. Den Reis darauf am besten mit einer Palette oder einem Spachtel gleichmässig ausstreichen. Die Aprikosenspalten und Tomatenstreifen auf dem ausgestrichenen Reis der Länge nach verteilen und mit Mellisseblättern, Basilikum und Salbei ausgarnieren. Mithilfe der Strohmatte oder Folie fest aufrollen und anschliessend in ca. 3 cm dicke Scheiben schneiden. Nach Belieben mit dem Trockenfleisch, Melisse, Salbei und Basilikum garnieren und den Gästen servieren. (nk)