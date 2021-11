Einreiseverbot aufgehoben – Was Sie über die Wiedereröffnung der Grenzen der USA wissen müssen Endlich dürfen zumindest geimpfte Europäer wieder in die USA reisen. Nach 515 Tagen wird die Einreisesperre heute Montag aufgehoben. Was es zu beachten gibt. Fabian Fellmann aus Washington

Was Reisende in den USA nach Covid erwartet: Im Video gibt USA-Korrespondent Fabian Fellmann Auskunft. Video: Boris Gygax (Tamedia)

Fast eineinhalb Jahre lang blieben Familien getrennt, Beziehungen erschwert, die Grundrechte empfindlich eingeschränkt. Wegen Covid hat Donald Trump am 11. März 2020 ein Einreiseverbot verhängt, Reisende aus Europa werden darum seit fast eineinhalb Jahren nicht mehr in die Vereinigten Staaten eingelassen – zumindest nicht ohne eine der raren Ausnahmebewilligungen oder über längere Umwege durch Drittstaaten.

Ab heute Montag wird die Einreisebeschränkung deutlich gelockert. Vollständig Geimpfte dürfen wieder in die USA einreisen. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu:

Was genau ändert sich am 8. November? Reisende aus Europa sind wieder in den USA willkommen, sofern sie vollständig geimpft sind. Ausnahmen gibt es wenige, etwa für Reisende unter 18 Jahren oder von Covid Genesene, deren Erkrankung nicht mehr als 90 Tage zurückliegt. Reisende müssen vor Antritt zusätzlich einen negativen Covid-Test vorlegen. Airlines und Schiffsbetreiber dürfen nur Passagiere einsteigen lassen, die diese Anforderungen erfüllen. Die Impfpflicht gilt auch für Transitpassagiere an Flughäfen sowie für alle Reisenden an den Landesgrenzen; einzig der Testnachweis entfällt dort. Alle müssen sich zwischen Tag 3 und 5 nach Ankunft einem Covid-Test unterziehen, in Eigenverantwortung.

Für die Halloween Parade vom vergangenen Wochenende verkleideten sich diese Frauen als New-York-Touristinnen. Die Stadt freut sich auf die Wiedereröffnung der Grenzen für Touristen. Foto: Alexi Rosenfeld (Getty Images)

Warum muss man sich vor der Einreise per Flugzeug immer noch testen lassen? Alle Flugreisenden ab zwei Jahren müssen vor dem Besteigen der Maschine einen negativen Covid-Test vorlegen. Für Geimpfte und mit ihnen reisende Minderjährige darf die Probe maximal am dritten Tag vor Flugbeginn entnommen worden sein. Ungeimpfte Erwachsene mit Ausnahmebewilligung sowie ihre Kinder müssen einen negativen Test vorweisen, der maximal einen Tag alt ist. Die US-Behörden erklären diese Anforderungen mit dem Ansteckungsrisiko. Gerade auf Flugreisen, bei denen man mit vielen Menschen und über längere Zeit in Kontakt kommt, besteht ein erhöhtes Risiko der Verbreitung des Virus und der Verschleppung künftiger Varianten. Bei Ungeimpften sei der Test am Vortag am wirksamsten, um Ansteckende zu erkennen, bei Geimpften werde er eher als Instrument der Pandemiekontrolle eingesetzt, erläutert die US-Seuchenbehörde CDC.

Braucht man neu ein Visum für eine USA-Reise? Die Visums- und andere Einreisebestimmungen bleiben unverändert. Die beste Auskunft dazu erteilt die Website der US-Botschaft im Wohnsitzland. Für Touristen aus Schengen-Ländern genügt für einen Aufenthalt bis zu 90 Tagen in der Regel eine elektronische Anmeldung in einem System namens Esta. Für Studien-, Arbeits- oder längere Reiseaufenthalte ist ein Visum nötig. Die Bearbeitungszeit für Visa kann länger als gewohnt sein, weil die Botschaften wegen Covid noch immer nicht auf Volllast laufen.

In New York gehören Masken noch immer zum Stadtbild: Passanten auf der Brooklyn Bridge, Manhattan im Rücken. Foto: Angela Weiss (AFP/Getty Images)

Wie ist Covid in den USA zu spüren? Im Alltag ist Covid je nach Staat sehr präsent. Die Regeln sind äusserst unterschiedlich, von sehr locker wie in Florida bis sehr streng wie in Kalifornien; sich zu informieren ist für Reisende unabdingbar. In der Stadt New York etwa wird beim Betreten eines Restaurants ein Impfausweis verlangt. Vielerorts gilt in öffentlich zugänglichen Innenräumen eine Maskenpflicht, ebenso im öffentlichen Verkehr. Zahlreiche Restaurants haben auf fast komplett kontaktlose Bestellung, kontaktlosen Service und kontaktlose Bezahlung umgestellt. Einige verlangen neu einen Solidaritätszuschlag von 5 bis 20 Prozent, der teilweise das Trinkgeld ersetzt. Kulturelle und sportliche Veranstaltungen finden zum grössten Teil wieder statt. An einigen beliebten Reisezielen wie New York macht sich Covid noch immer bemerkbar, indem sich dort deutlich weniger Menschen als vor der Pandemie tummeln und viele Geschäfts- und Gastrolokale geschlossen sind. Dort indes, wo sich grössere Besuchermengen versammeln, bilden sich rasch längere Warteschlangen. Schon bei der Einreise ist mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Auch die Nationalparks haben in den vergangenen Monaten Besucherrekorde verzeichnet. Reservationen sind in einigen Teilen des Landes unumgänglich geworden, gerade Mietautos sind teilweise schon Monate im Voraus ausgebucht. Das hängt auch mit Schwierigkeiten in der Logistikkette zwischen China und den USA zusammen, welche derzeit die Preise vielerorts rasant steigen lassen, zum Beispiel für Fleisch, Käse und Gemüse, aber auch für Hotels und andere Unterkünfte. Die Pandemie hat zudem die sozialen Gegensätze vor allem in den Städten verschärft: Die Gewaltdelikte nehmen zu, in Parks wohnen Obdachlose in Zeltstädten.

Warum hat es so lange gedauert, bis das Einreiseverbot gelockert wird? Nicht zu denken war an eine Lockerung im Jahr 2020: In zwei Wellen wurde das Gesundheitssystem in verschiedenen Teilen der USA stark belastet. Als Präsident Donald Trump aus dem Amt schied, wollte er in letzter Minute das Einreiseverbot am 26. Januar 2021 auslaufen lassen, eine knappe Woche nach der Machtübergabe an Joe Biden. Der jedoch hatte im Wahlkampf versprochen, die Pandemie entschlossen zu bekämpfen, und verlängerte die Einreisesperre. Er begründete das damals unter anderem mit den Varianten des Coronavirus. Der Schritt löste Kritik aus, weil europäische Staaten zu jenem Zeitpunkt die Öffnung ihrer Grenzen planten. Doch als die dritte Welle im Sommer über die USA rollte und wieder Spitäler überlastete, besonders im Süden, erhielt Biden recht; bisher hat Covid in den USA über 750’000 Opfer gefordert. Unternehmenskreise und europäische Staaten versuchten dennoch, die Biden-Administration unter Druck zu setzen und ein rasches Ende der Einreisebeschränkungen zu erwirken. Biden liess lange nicht mit sich reden. Erst als im Herbst die Zahl der Covid-Fälle in den USA wieder deutlich zurückging und jene der Geimpften in vielen Ländern stetig stieg, signalisierten seine Leute Gesprächsbereitschaft. Die USA nutzten die Lockerung der Einreisebeschränkungen auch, um den Europäern und insbesondere Frankreich im richtigen Moment ein Zückerchen zu geben. Zuvor war der Ton sauer geworden wegen des überhasteten Abzugs aus Afghanistan und des Ausbootens eines milliardenschweren U-Boot-Deals zwischen Frankreich und Australien.

Die Menschenmengen in New York sind noch immer nicht gleich gross wie vor der Pandemie: Im Brooklyn Bridge Park mit Aussicht auf Manhattan. Foto: Angela Weiss (AFP/Getty Images)

Was bedeutet die Öffnung für den Tourismus? Der Tourismus ist in den USA ein wichtiger Wirtschaftszweig, der vor der Pandemie knapp 3 Prozent zur Wirtschaftsleistung beitrug, 9,5 Millionen Menschen Arbeit bot und jährlich 3 Billionen Dollar umsetzte. Mit der Pandemie schrumpften die touristischen Einkünfte in Staaten wie Nevada und Hawaii um über 40 Prozent. Zumindest boomte der Inlandtourismus ab dem Sommer 2020 wieder, gerade beliebte Nationalparks wie Yellowstone meldeten im Herbst Rekorde. Die Reisebeschränkungen setzten der amerikanischen Ausflugs- und Reisebranche indes weiterhin zu. Wichtiger als die Öffnung für europäische Touristen ist für sie jedoch, dass auch Mexikaner, Kanadier, Chinesen und weitere Asiaten wieder in die USA gelassen werden. Reisende aus Europa machen nur einen kleinen Teil der Besucherschaft aus; Frankreich und Deutschland sind mit je knapp 300’000 Reisenden pro Jahr auf Platz 9 und 10 der US-Liste. Umgekehrt fungiert Nordamerika für Deutsche und Schweizer als beliebteste Überseedestination neben Asien.

Werden europäische Impfausweise anerkannt? Die Fluggesellschaften sind für die Kontrolle der Impfnachweise zuständig; die digitalen europäischen Ausweise werden von der US-Seuchenbehörde CDC explizit akzeptiert. In einigen Staaten und Ortschaften sind auch im Alltag Impfausweise nötig, zum Beispiel beim Eintritt ins Restaurant. Meistens wird die digitale Fassung problemlos anerkannt, allenfalls ist zusätzlich ein amtlicher Ausweis nötig. Das Schweizer Covid-Impfzertifikat ist allerdings mit einem Ablaufdatum von 6 Monaten nach der zweiten Impfung versehen. Für Reisen empfiehlt es sich darum, im Zweifelsfall auch die Dokumentation der Impfstelle auf Papier und in digitaler Form mitzuführen, weil diese kein Ablaufdatum tragen.

Welche Impfungen sind gültig? Für die Einreise in die USA akzeptieren die Behörden all jene Impfpräparate, die entweder von der Gesundheitsbehörde FDA zugelassen oder auf der Notfallliste der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aufgeführt sind. Die Impfung von Janssen / Johnson & Johnson ist die einzige davon, die mit nur einer Dosis auskommt. Doppeldosen der folgenden Hersteller werden von den Amerikanern ebenfalls als vollständige Impfung anerkannt: Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca, Covishield, BIBP/Sinopharm, Sinovac. Alle in Westeuropa gängigen Impfstoffe gewähren also Zutritt in die USA. Das gilt auch für die chinesischen Vakzine, weil sie die Notfallanerkennung der WHO erhalten haben. Das russische Präparat Sputnik V hingegen fehlt auf der Liste, ebenso Covaxin aus Indien. Wer also einen dieser beiden Impfstoffe erhalten hat, dem bleibt vorderhand die Einreise in die USA verwehrt. Ändern dürfte sich das erst, wenn die Impfungen das Plazet der WHO erhalten; zumindest für Sputnik V läuft der Prozess. Die USA anerkennen auch Kombinationen aller anerkannten Wirkstoffe, also eine Mischung von je einer Dosis zwei verschiedener Hersteller, solange zwischen den zwei Impfterminen mindestens 17 Tage Abstand bestehen.

Wer gilt als geimpft? Als vollständig geimpft gilt man für die US-Behörden 14 Tage nach der vollständigen Impfung. Erst am 15. Tag darf man also ein Flugzeug besteigen. Bei der Einerdosis von Johnson & Johnson gilt das zwei Wochen nach dem ersten Piks, bei den Doppeldosen jeweils zwei Wochen nach der zweiten Spritze. Booster-Impfungen spielen bei der Einreise keine Rolle. Sie werden in den USA anerkannt und für einige Risikogruppen empfohlen, werden aber zumindest derzeit nicht verlangt. Anders als in der Schweiz, wo das Covid-Impfzertifikat ein Ablaufdatum trägt, gilt der Impfnachweis in den USA bislang unbeschränkt.

Warum dürfen mit Sputnik V Geimpfte nicht einreisen? Europäer und Chinesen können ab dem 8. November wieder in die USA reisen – nicht jedoch viele Russen. Ihr Impfstoff Sputnik V fehlt auf der Zugangsliste. Die offizielle Begründung dafür ist technokratisch: Die US-Regierung stützt sich auf die Seuchenbehörde CDC, die sich wiederum auf die Marktzulassung in den USA sowie die Notfallliste der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beruft. Sputnik V ist aber weder in der einen noch der anderen Kategorie zu finden, obwohl davon bereits über 125 Millionen Dosen produziert worden sind. Wohl hatte die WHO ein Prüfverfahren für Sputnik V eingeleitet, doch vor kurzem hat es dieses auf Eis gelegt wegen Bedenken um die Qualität der Produktion in den russischen Herstellerfabriken. Russland wittert dahinter westliche Machinationen. Kirill Dmitriev, Chef des staatlichen Investmentfonds RDIF, der Sputnik V finanziert, behauptete unlängst: «Pharmariesen versuchen absichtlich aus Wettbewerbsrivalität, Sputnik einzuengen und die Märkte selbst zu absorbieren.» Allerdings ist Sputnik V nicht das einzige Massenprodukt, dem die WHO-Anerkennung fehlt. Auch das indische Covaxin, von dem schon über 500 Millionen Dosen verkauft wurden, steht nicht auf der Liste und gewährt damit keinen Zutritt in die USA.

Wer kann eine Ausnahme von der Impfpflicht in Anspruch nehmen? Europäer benötigen eine Ausnahmebewilligung, wenn sie ungeimpft in die USA reisen wollen. Dafür müssen sie zum Beispiel medizinische Gründe geltend machen, die eine Impfung verunmöglichen, etwa eine Allergie auf einen Inhaltsstoff oder eine andere medizinische Kontraindikation. In besonderen humanitären Härtefällen gewähren die USA auf Gesuch ebenfalls Ausnahmen.

Welche Regeln gelten für Kinder? Bei der Einreise werden Kinder zwischen 2 und 18 Jahren denjenigen Regeln unterworfen, die für ihre Eltern gelten. Sind beide Elternteile vollständig geimpft, können die Kinder ein bis zu drei Tage altes Testresultat mitbringen. Ist hingegen mindestens ein Elternteil ungeimpft, bestimmt das auch den Status der Kinder, und der Test darf nur maximal einen Tag alt sein. Kleinkinder unter zwei Jahren sind von diesen Bestimmungen ausgenommen.

Fabian Fellmann schreibt seit mehr als 20 Jahren über politische Themen. Seit Sommer 2021 berichtet der Politologe als USA-Korrespondent aus Washington, D.C. Davor war er unter anderem als Brüssel- und als Bundeshaus-Korrespondent für verschiedene Zeitungsredaktionen tätig. @fabian_fellmann

